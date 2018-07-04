«ИрАэро» из-за долгов приостановит вылеты по некоторым направлениям

Из-за долгов туристических операторов люди не могут попасть домой.

Полеты были приостановлены по некоторым направлениям. Как сообщает компания, временно блокированы полеты Санью и Хайкоу, а также в значительное количество русских городов: Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Уфа, Кемерово, Самара, Казань.

«Это вынужденные меры в связи с долгами туроператора»,- прокомментировал генеральный директор авиакомпании, Сергей Крупнов.

Главной причиной прекращения транспортной эксплуатации являются долги туроператора «Жемчужная река».

Сейчас в Китае вылет ожидают около 1,5 тыс. клиентов туристического агентства, однако в свою очередь «Жемчужная река» ситуацию никак не комментирует и не решает проблему с людьми, которые остались без своих денег за билеты в другой стране.



