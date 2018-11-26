В Красноярске пытались продать ребенка через интернет-аукцион

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В Красноярске через интернет-аукцион пытались продать ребенка. Личность торговца шокировала сотрудников правоохранительных служб.

 На одном из интернет-аукционов Красноярска появилось необычное объявление. Кто-то пытался продать ребенка. Даже указывалась причина продажи: «сделали нового, этот не устраивает». Также была прикреплена фотография мальчика.

Цена товара составила 300 рублей. Свое объявление автор поместил в раздел «Животные».

До сотрудников полиции дошла информация о чьих-то попытках продать ребенка. Несмотря на то, что странное объявление было похоже на розыгрыш, правоохранители разобрались в деле.

Продавцом оказалась 15-летняя жительница Красноярска. Сначала девочка спутанно объясняла, что ее попросили выставить объявление о поиске работы. Но она случайно что-то напутала, и в результате появилось казусное объявление. Однако потом подросток созналась, что это обычная шутка.

Сотрудники, представляющие закон, признались, что такие проделки даже их поражают. С «продавцом детей» провели беседу. Ранее в сомнительные истории юная жительница Красноярска не попадала. Ее семья считается благополучной.

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Автор - Мария Титова
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