СМИ: брат Рамзана Кадырова устроил ДТП, в котором погибли мать и маленькая дочь

Авария случилась в Чечне, двоюродный брат Рамзана Кадырова управлял машиной Mercedes. Иномарка врезалась в «Жигули», из-за чего погибли два человека.

СМИ сообщили о том, что брат Рамзана Кадырова устроил ДТП. По информации издания «Кавказ. Реалии», Турпал-Али Ибрагимов, который приходится главе Чечни двоюродным братом и является главой Шалинского района, врезался на своей машине в «Жигуле».

В итоге погибли двое – мать и дочь, находившиеся в «Жигулях». Они умерли на месте. Отец семейства получил серьезные травмы, сейчас он находится под наблюдением врачей. Его состояние медики называют тяжелым.

По информации СМИ, охрана брата Кадырова сразу же стала отбирать мобильные телефоны у всех свидетелей ДТП, в котором погибли мать и ее маленькая дочь. Это было сделано для того, чтобы очевидцы не смогли заснять аварию. Помимо этого, представители Ибрагимова ходили по домам, которые стоят рядом с местом аварии. Люди брата Кадырова проверяли, чтобы ни у кого не было видео с моментом ДТП.

Издание «Кавказ. Реалии» также сообщает, что Рамзан Кадыров осведомлен о случившемся ДТП. Якобы, он прикладывает все силы, чтобы авария не была предана огласке, так как возможен конфликт с семьей погибших. Сам брат Кадырова, сообщают СМИ, сейчас находится в селе Герменчук.

Авария случилась 4 декабря в Грозном на Ханкальской улицей. В Instagram УГИБДД Чечни имеется пост с тремя снимками с места ДТП, также там указано, что в аварии погибла мать 1996 года рождения и ее дочь, которой было 3 года.