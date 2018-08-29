В Москве задержали таксиста без прав, сбившего трех человек

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Отыскать подозреваемого удалось благодаря плану "Перехват". Так 7 декабря отчиталась пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по столице.


 

В пятницу автомобиль такси марки Kia сбил трех рабочих на улице Покровка. Пострадавшие оказались выходцами из Средней Азии, расчищавшими снег на дороге. Их госпитализировали в больницу, диагностировав травмы средней тяжести. Однако существенные проблемы со здоровьем пациентам не грозят. Такую информацию добавили в департаменте здравоохранения.

Таксист скрылся с места ДТП. Однако вскоре правоохранители нашли иномарку неподалеку - в Покровском бульваре. 20-летнего водителя задержали в Большом Златоустинском переулке. Полиция установила, что молодой человек ездил без прав и регистрации в службе такси. Теперь сотрудники МВД выясняют обстоятельства аварии.

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Автор - Александр Лубяной
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