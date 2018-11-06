Двое человек из Кемеровской области погибли от холода

Департамент здравоохранения Кемеровской области сообщил, что два человека скончались от обморожения до приезда врачей.

За последние пару дней в медицинские учреждения Кемеровской области за помощью, в связи с обморожением обратилось около 22 человек, 13 их них были отправлены в больницу на принудительное лечение. Медикам Кемерова не удалось спасти двух человек, произошёл летальный исход в следствии суровых погодных условий не совмещённых с жизнью.

Аналитика на седьмое декабря такова, больше всего пациентов с признаками обморожения в Кемерове — пять человек за сутки, по два обращения в Юрге, Тисульском районе, Прокопьевске, Новокузнецке, Мариинске, в Анжеро-Судженске и в Краснобродском, Таштаголе, Киселевске, Гурьевске и Крапивинском районе по одному обращению.