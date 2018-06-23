В Уфе спасатели извлекли застрявшую девочку из бидона

Сегодня, 10:10 \\ Происшествия

Двухлетний ребенок залез внутрь металлической посуды и не смог выбраться самостоятельно. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

 По словам жительницы Уфы, её дочь несколько раз забиралась в бидон и свободно выходила наружу. В сидячем положении емкость доходила ей до груди. В какой-то момент малышка не смогла выкарабкаться, отчего сильно испугалась. Усилия мамы также остались тщетными. Поэтому на помощь были вызваны спасатели.

Сотрудники ПСО быстро разобрались с причиной проблемы. Застрявшая девочка упиралась коленями в суженное горлышко бидона и мешала своему освобождению. Ко всему, она истерично плакала и пыталась вырваться. Спасатели вместе с мамой безуспешно пытались отвлечь ребенка игрушкой и даже настоящей рацией. Но в итоге специалисты совместными усилиями придали телу маленькой горожанки нужное положение и извлекли её из плена.

После освобождения, доктор осмотрел ребенка и не нашел повода для беспокойства. Сотрудники экстренной службы порекомендовали матери спрятать бидон подальше от любопытного ребенка во избежание подобных случаев. 

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Автор - Александр Лубяной
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