В Приморском крае пожарные спасли от пожара женщину и ребёнка

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В Дальнегорске при тушении пожара спасатели вывели из под огня женщину и ребёнка.

Пожар произошел 5 декабря, в среду. В пожарную охрану Дальнегорска поступила информация о пожаре. Позвонивший сообщил о возгорании в одном из подъездов дома, находящегося на улице Осипенко. В течение нескольких минут на место прибыли бригады пожарно-спасательной службы и начали тушить пожар. Произведя разведку, охваченной пожаром территории, спасатели установили причину возгорания — под лестницей произошло возгорание мусора. В это время в подъезде находились два человека — женщина и ребёнок. Пожарные с помощью газодымозащитных устройств вывели людей на улицу. Спасенным медицинская помощь не потребовалась.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю доложила, что пожар был ликвидирован за 27 минут. Площадь возгорания составила 4 кв. метра. Со стихией боролись 9 пожарных и 3 единицы спецтехники.

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