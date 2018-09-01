Работников CNN в Нью-йорке эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе

Сегодня, 09:46 \\ Происшествия

NBC сообщает, что неустановленное лицо позвонило в полицию и сообщило о пяти бомбах, расположенных в здании.

Эвакуация произошла вчера вечером в штаб-квартире Warner Media в центре Нью-Йорка из-за информации о минировании.

На страничке полицейского управления Нью-Йорка в Twitter появилась информация о том, что часть близлежащей улицы перекрыта для проведения операции по поиску и обезвреживанию возможных взрывных устройств. В Конгломерат, расположенный в эвакуированном здании, входит CNN, Warner Bros. Entertainment, Warner Bros. Entertainment, издательство Time, телеканал HBO Time, канал HBO, а также многие другие компании.

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