В Жулебино полиция задержала школьника с ножом, отвлеченного дедушкой

Родственник помог разрядить обстановку в московской школе. Об этом пишет Telegram-канал Mash по информации от очевидцев. Её подтвердили представители МВД.

16-летний подросток несколько часов удерживал под контролем школьный кабинет в Жулебино. Он угрожал ножом как окружающим, так и себе, запрещая входить внутрь. Правоохранители оцепили здание и пустили только маму. Однако парень выгнал родственницу из помещения и предпочел дальше читать книгу.

По данным Mash, со школьником по телефону связался дедушка, который попытался отговорить его от агрессивных действий. В этот момент сотрудники полиции ворвались в помещение и обезоружили парня. Его задержали без жертв среди окружающих.

Тем временем другие ученики школы дают захватчику не самую положительную характеристику. Некоторые утверждают, что парень уже неоднократно приходил в школу с ножом. По этому поводу даже несколько раз вызывали полицию. Однако раньше ситуация не была такой напряженной. Мама мальчика предполагает, что дело в успокоительных лекарствах, которые юноша принимает от головной боли.

Сергей Собянин спокойно прокомментировал ситуацию в Twitter. Мэр Москвы не видит в происходящем угрозы для горожан. Он отметил, что с изолированным школьником общаются психологи и полиция.