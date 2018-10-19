Мамаеву и Кокорину продлили арест за хулиганство до февраля

Младший Кокорин и Александр Протасовицкий также проведут новогодние праздники в СИЗО. Такое решение приняли в среду на заседании Тверского суда.

8 декабря у обвиняемых в хулиганстве истекал срок ареста. Следствие просило оставить их под стражей ещё на два месяца. Александр Кокорин и Павел Мамаев просили заменить меру пресечения на более мягкую. Мать звезды "Зенита" предлагала внести залог в размере 10 миллионов рублей. А Павел Мамаев предложил сдать загранпаспорта и рассказал о возмещении ущерба одному из пострадавших. Кроме того,

Оба футболиста частично признали свою вину. Защита пыталась доказать отсутствие предварительного сговора, что могло облегчить категорию преступления. Адвокаты также указывали на провокации со стороны пострадавших, а также угрозы и оскорбления со стороны следователя. Вдобавок, спортсмены обвинили водителя Виталия Соловчука в первом ударе, спровоцировавшем драку.

Следствие при поддержке прокуратуры настояли, что обвиняемые могут скрыться от правосудия, оказавшись за пределами СИЗО. Ведь Мамаев и Кокорин располагают обильными связями и финансовыми ресурсами для побега. Последний способен помочь скрыться младшему брату. Да и последний фигурант, Александр Протасовицкий, может получить помощь от соучастников. Учитывая эти факторы, суд продлил арест до 8 февраля.

Напомним, по версии следствия, в октябре подозреваемые избили водителя журналистки "Первого канала", чиновника из Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Теперь их обвиняют в хулиганстве и нанесении телесных повреждений по предварительному сговору .