На Камчатке 9-летний мальчик умер в стиральной машинке. Трагедия случилось в одном из поселений Елизовского района.

Погибшему мальчику было 9 лет. Тело ребенка нашла мать. 4 декабря женщина вернулась домой после работы около 18:00 (по местному времени) и обнаружила заточенного и обездвиженного сына в барабане стиральной машинки.

Мать сообщает, что около 2-3 лет случился похожий инцидент. Ребенок тогда также самостоятельно залез в барабан стиральной машинки, но все закончилось благополучно.

Сообщается, что входная дверь была заперта изнутри, а в квартире находился только ребенок. Отец 9-летнего мальчика также отсутствовал дома. В данный период он находится в командировке за пределами Камчатки.

Сотрудники следственных органов проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все факты происшествия.