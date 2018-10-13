Челябинский суд обвинил геолога в хищении осколка метеорита

В Челябинске коллекционер признался в хищении осколка метеорита из Государственного исторического музея. По факту кражи был осужден. Суд приговорил его к одному году условно.

ФСБ сообщает, что этот осколок является частью метеорита, который упал в 2013 году. По имеющимся данным из официальных источников, в июле 2017 года в ведомство обратилось руководство музея с заявлением о пропаже из запасников ценного экспоната, осколка метеорита, который весил, по имеющимся сведениям, около 2,5 килограмма. Экспонат сотрудники правоохранительных органов нашли в частной коллекции задержанного. Рыночная стоимость одного килограмма метеорита составляет более миллиона рублей. Фрагмент метеорита по решению суда будет возвращен в музей после вынесения приговора.

Также стоит отметить тот факт, что на реставрацию памятника Минину и Пожарскому собрано свыше 3,1 млн рублей. Сведения об этом выложены на официальном сайте Государственного исторического музея. В этом году челябинской скульптуре исполнилось вести лет.

В скором времени пройдет инклюзивная акция российских музеев, в которой примут участие свыше 350. Руководство музеев приготовило для посетителей с ограниченными возможностями специальные программы. В их число входят экскурсии, лекции, а также театральные выступления.