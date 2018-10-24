У восьмилетней китаянки отнялись ноги после урока танцев. Паралич наступил из-за неправильно выполненного упражнения. Сообщает South China Morning Post.

В провинции Хунань родители отдали восьмилетнюю дочь в танцевальную секцию. Дети выполняли гимнастическое упражнение – переворот в сторону («колесо»). Девочка упала во время освоения нового элемента.

Тренер разрешил ребенку отдохнуть, но дальше потребовал заниматься со всеми наравне, несмотря на то, что девочка жаловалась на сильные боли.

Когда за восьмилетней танцовщицей пришел отец, она уже почти не чувствовала ног.

Медики заключили, что ребенок травмировал позвоночник, что привело к параличу нижней части тела. Пока не установлено, сможет ли девочка восстановить двигательную функцию ног. Специалисты отмечают, что даже при наиболее удачном сценарии действий на восстановление уйдут годы.

Тренер юной китаянки по танцам отрицает свою вину. Записи видеокамер с урока он предоставлять отказывается.