Пенсионерка отсудила у врачей 780 тысяч за оставленный в ее теле зажим

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В марте прошлого года жительнице Красноярского края сделали операцию, после выписки у пенсионерки постоянно болел живот. Спустя месяцы женщина сходила на томографию, где узнала, что в ее животе врачи оставили 16-миллиметровый хирургический зажим.

 Пенсионерка рассказала, что сначала врачи не реагировали на ее жалобы о болях в животе. Лишь после томографии хирурги поняли серьезность проблемы и сделали женщине еще одну операцию. После извлечения зажима пенсионерка решила действовать. Она позвонила на российскую горячую линию «Зона права». Пенсионерка рассказала о врачебной ошибке, после чего правозащитники обратились в Следственный комитет, где по факту забытого в теле зажима было возбуждено уголовное дело.

Правозащитники «Зоны права» помогли пенсионерке отстоять свое право. В итоге, за оставленный в ее теле зажим пенсионерка отсудила у врачей 780 тысяч рублей. 500 тысяч рублей компенсации выплатит больница Красноярска, еще 250 тысяч рублей суд взыщет в виде штрафа, а 30 тысяч рублей будут стянуты за судебные издержки.

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Автор - Анна Пушкина
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