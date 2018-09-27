В метро Москвы госпитализировали женщину, на которую напали с ножом

Сегодня, 13:28 \\ Происшествия

Полицейский заметил на станции "Лубянка" гражданку, у которой были видны ранения колото-резаного характера, и незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра на женщину 1982 года рождения напали с ножом. Согласно информации, которую они предоставляют, пострадавшую уже госпитализировали, а злоумышленника ищут.

Россиянку, на которую было совершено нападение, госпитализировали в Боткинскую больницу из метро Москвы. С ранениями тяжелой степени тяжести она сидела на лавочке на платформе. Сотрудник полиции заметил ее именно там и поспешил ей помочь. Он также проинформировал о случившемся ее родных.

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Автор - Мартина Корф
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