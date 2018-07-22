В Брянской области из-за взрыва газа пострадали дети

Как стало известно журналистам, в Брянской области женщина с двумя детьми пострадали из-за взрыва бытового газа. Данная информация опубликована на сайте регионального управления МВД.

Потерпевшие, проживавшие в частном доме, получили ожоги различной степени тяжести в результате выхлопа газовоздушной смеси. Сейчас они находятся в Трубчевской районной больнице. Отмечается, что взрыв произошел во время попытки зажечь газовую плиту. После установки новой кухонной мебели она не была вновь подключена к трубе с газом. Сейчас стоит вопрос о том, будет ли возбуждено производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Также стоит отметить тот факт, что три человека пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Махачкале. Сейчас все находятся в критическом состоянии. Раненых доставили в ожоговый центр Махачкалы. По словам представителя регионального Минздрава, у одной из пострадавших 100% ожогов тела. Взрыв прогремел в здании, расположенном по улице Петра Первого.

Кроме того, в Брянской области началась трехдневная проверка с целью выявления пьяных водителей за рулем. Сегодня уже прошли массовые проверки. Завтра запланирована проверка водителей автобусов на въезде-выезде Брянска.

Депутаты уточнили, кому именно будет оказана помощь в связи с действиями недобросовестных застройщиков. Теперь обманутый дольщик может претендовать только на одно помещение по выбору, в случае если он купил несколько квартир в одном здании. Если доли находятся в разных домах, тогда дольщик имеет возможность претендовать на подтверждение своих прав по всем объектам. В данный реестр могут попасть только те дольщики, с которыми был заключен контракт до того, как начнется процесс банкротства компании.