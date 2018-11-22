В Москве родственники больного ребенка напали на врача

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В больнице на 4-м Добрынинском переулке в Москве мать и дедушка 5-летнего мальчика не позволяли медикам осмотреть ребенка, а потом напали на врача.

Мальчик 5 лет был доставлен в столичное медучреждение ночью своими родственниками – матерью и дедушкой. По неизвестным причинам семья не позволяла медикам провести осмотр мальчика. Родственники вели себя неподобающе, ругаясь и крича на персонал больницы. В один момент мать и дедушка, заломив руки одному из врачей, начали его избивать.

Женщина успела снять акт жестокости на мобильный телефон. Она пыталась запугать врачей выставлением видеозаписи в Интернете. Женщина сказал, что является актрисой, поэтому может позволить себе подобное поведение. Пока что запись отсутствует в Сети, поэтому неизвестно, за что именно семья ополчилась на персонал клиники.

Дедушка мальчика может быть задержан правоохранительными органами, однако эта информация не подтверждена.

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Автор - София Волкова
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