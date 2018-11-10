В Керчи вспыхнуло здание мебельного склада

Сегодня, 15:12 \\ Происшествия

Пожарные локализовали возгорание на площади в 250 квадратных метров. Об этом в пятницу уведомило Управление МЧС по Крыму.

 Первыми пожар заметили жители Керчи. Они опубликовали в социальных сетях фотографии и видеозаписи горящего объекта и большого столба черного дыма. По словам горожан, спасатели перекрыли Вокзальное шоссе и эвакуировали близлежащие здания. В том числе, из супермаркета "Новая площадь". Как оказалось, именно ему принадлежат вспыхнувшие помещения.

Пресс-служба МЧС отмечает, что загорелись мебельные склады. На борьбу с крупным пожаром бросили 29 сотрудников пожарной службы и 8 машин. Происшествие обходится без пострадавших.

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Автор - Александр Лубяной
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