Украинские моряки переводятся в столичный СИЗО

Задержанные моряки, нарушившие российскую границу, будут находиться в следственном изоляторе Москвы.

Члены экипажа украинского ВМФ, которые 25 ноября незаконно вошли в акваторию Российской Федерации, будут размещены в камерах столичного СИЗО, на время следствия. Моряки и офицерский состав СБУ были арестованы сотрудниками ФСБ на 2 месяца. Им инкриминируется нарушение государственной границы, совершенное группой лиц. Данную информацию предоставила Людмила Лубина, занимающая должность уполномоченного по правам человека в Крыму.

«Весь офицерский состав, задержанный российскими силовиками, будет этапирован в Москву. Там подозреваемых поместят в камеры СИЗО, пока дело будет расследовать специальная следственная группа», - рассказала Лубина журналистам. По ее словам, граждане Украины находятся в хорошем состоянии. Никаких жалоб Людмиле Лубиной не поступало.