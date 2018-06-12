В Таиланде питон больше года скрывался в доме пенсионера

Змею обнаружили в таиландской провинции Чаченгсау. Огромный питон привлёк внимание пенсионера, когда выполз на улицу через дверь.

65-летний Руанг Пеунг обратился в экстренные службы и рассказал о нежелательном соседе, как сообщает Newsflare. Вскоре к нему прибыли эксперты по отлову животных. Змею обнаружили под домом. Змееловам пришлось потратить больше часа на борьбу с питоном, однако он крепко обхватил балку и не поддавался. В конце концов, специалистам удалось одолеть змею. Его поместили в мешок и перевезли в менее людное место, где и отпустили на волю.

После необычной находки пенсионер понял, куда всё это время пропадали его кошки. Последний питомец исчез за несколько часов до того, как пресмыкающееся было поймано. За прошлый год у мужчины исчезло 5 или 6 кошек.

В середине ноября в Таиланде 45-летний мужчина в офисном туалете стал жертвой нападения двухметрового питона. Мужчина получил травму, однако вовремя отреагировал и швырнул змею в унитаз. Чуть позже питона извлекли волонтёры из службы контроля за животными.