Учительница сбила ребенка возле школы в Чебоксарах

Под колесами иномарки Toyota оказался 11-летний ученик 5 класса. За рулем машины находилась 43-летняя преподаватель гимназии, на территории которой и случился инцидент.

В Чебоксарах учительница сбила ребенка возле школы. 29 ноября примерно в 14:30 часов преподаватель выезжала на своем авто с территории гимназии. В этот момент из-за угла вышел ребенок. Учительница сбила мальчика.

Пятиклассник получил сломанную голень, его госпитализировали. По данным СМИ, мальчик «внезапно» выбежал под колеса иномарки, из-за чего учительница не смогла избежать аварии. Данные о ДТП подтвердили в МВД по Республике. Правоохранители уже начали проверки. Детали и подробности аварии, случившейся возле школы, уточняются.

На сайте МВД также отмечается, что на территорию школы заезжать нельзя. Правоохранители, ссылаясь на требования ГИБДД и городской администрации Чебоксар, составили на учительницу протокол. В нем указано, что женщина нарушила требования дорожного знака, так как въехала на территорию школы, хотя там машинам ездить нельзя.