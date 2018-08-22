"Птичку жалко": самолёт Трампа «протаранили» в аэропорту

Boeing 757, личный самолёт американского президента Дональда Трампа, был повреждён в Нью-Йоркком аэропорту Ла-Гуардия.

Как стало известно, другой самолёт задел крылом президентский борт, следуя к месту стоянки. В ходе инцидента никто не пострадал.

В Белом Доме и Trump Organization произошедшее никак не комментировали.

Boeing 757 или T-Bird- частный самолёт американского президента стоимостью 100 млн долларов, входит в топ-10 самых дорогих авиалайнеров мира. Лайнер рассчитан на 43 пассажиров (стандартная версия самолёта перевозит 239 человек). Себестоимость одного часа полёта на T-Bird составит $10800

К слову, T-Bird – это именно частный самолёт Трампа, Бортом №1 он не является. Однако же, американский президент считает его лучше своего «рабочего» авиалайнера и рассматривает возможность использовать вместо Борта №1.