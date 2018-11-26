Кибератака парализовала работу канатной дороги в Москве

В среду, 28 ноября, около 2 часов дня движение канатной дороги от Воробьёвых гор до «Лужников» было остановлено по причине атаки хакерами компьютерных серверов.

Сотрудники Московской канатной дороги, обнаружившие кибератаку, оперативно остановили движение дороги и произвели высадку пассажиров на станциях для предотвращения возможных происшествий.

Пресс-служба канатной дороги сообщила, что информацию о дальнейшем графике работы будет выложена на сайте МКД.

Новая магистраль, открытая для движения 26 ноября, соединяет 3 станции - "Воробьевы горы" на улице Косыгина, "Новая лига" находится на Воробьевской набережной, а также "Лужники" — на Лужнецкой набережной и проходит над Москвой-рекой. «Канатка» имеет длину протяжённостью 720 метров и оснащена 35 кабинками по 8 посадочных мест каждая. Для спортсменов дополнительно поставили 10 открытых кресельных кабинок по 4 места на каждую. Их движение пойдёт по малому кругу: Между Воробьёвской набережной и смотровой площадкой. Стандартный график работы подразумевал, что пассажиры смогут пользоваться услугами дороги с 12:00 до 20:00. Также планировалось, что до 24 декабря проезд по канатной дороге будет бесплатным, а после этого дня стоимость проезда в одну сторону будет составлять 400 рублей, а в обе - 700.

Также с 3 по 6 декабря «канатка» будет закрыта для ежегодного освидетельствования.