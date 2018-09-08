В аэропорту Таиланда был задержан россиянин по запросу США

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Как стало известно, в Таиланде по запросу правительства США был задержан россиянин. Мужчина был задержан в международном острова Пхукет. Причина задержания не сообщается. Он прилетел в Таиланд с женой отдыхать, где и был задержан.

Ему дали возможность уведомить посольство о случившемся, после чего было доставлен в полицейское управление по борьбе с преступностью, где находится до сих пор.

Также стоит отметить тот факт, что глава швейцарской разведки в этом месяце прилетал в Москву, где обсуждал проблемы шпионажа. Он сообщил своему русскоязычному коллеге о том, что разведывательная деятельность в дипломатических службах неприемлема ни для какой страны. Ранее швейцарские СМИ сообщили о задержании россиян, которые пытались осуществить слежку за химической лабораторией в Шпице.

Шестерых россиян обвинили в интернет-мошенничестве в США. Данную информацию сообщили в прокуратуре Нью-Йорка. Примечательно, что обвинения предъявлены за сетевое мошенничество, хищение личных данных и отмывание денежных средств. На данный момент времени суд арестовал интернет-домен, который использовали задержанные.

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Автор - Алевтина Сергеева
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