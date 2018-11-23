Владелица поврежденной Хаски машины в Краснодаре отзывает заявление после компенсации

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Горожанка пошла на примирение и просит полицию не возбуждать уголовное дело против рэпера. Об этом на Facebook пишет его адвокат Алексей Аванесян.

 Защита Хаски решила мирно уладить конфликт с владелицей автомобиля. Накануне ресторатор из Красноярска Тахир Холикбериев возместил женщине материальный ущерб, который машина получила в ходе импровизированного выступления Дмитрия Кузнецова. Удовлетворенная владелица отказалась от финансовых претензий к рэперу Хаски и желает забрать свое заявление о повреждении имущества. Сумма компенсации не разглашается.

Напомним, ранее исполнитель безуспешно пытался выступить в Краснодаре. После внезапной отмены концерта, Хаски забрался на крышу автомобиля возле ночного клуба и зачитал свой трек "Ай". За исполнением его и поймали сотрудники полиции. 22 ноября городской суд отправил рэпера под арест в Усть-Лабинский спецприемник, признав виновным в хулиганстве. Но положенные 12 суток Дмитрий Кузнецов не отсидел и был выпущен на свободу через три дня.

В то же время, обвинений с него не сняли. Именно этого Алексей Аванесян сейчас добивается путем апелляций. Так он намерен обжаловать вердикт об отказе от медицинского освидетельствования по причине нарушения территориальной подсудности.

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Автор - Александр Лубяной
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