Владелица поврежденной Хаски машины в Краснодаре отзывает заявление после компенсации

Горожанка пошла на примирение и просит полицию не возбуждать уголовное дело против рэпера. Об этом на Facebook пишет его адвокат Алексей Аванесян.

Защита Хаски решила мирно уладить конфликт с владелицей автомобиля. Накануне ресторатор из Красноярска Тахир Холикбериев возместил женщине материальный ущерб, который машина получила в ходе импровизированного выступления Дмитрия Кузнецова. Удовлетворенная владелица отказалась от финансовых претензий к рэперу Хаски и желает забрать свое заявление о повреждении имущества. Сумма компенсации не разглашается.

Напомним, ранее исполнитель безуспешно пытался выступить в Краснодаре. После внезапной отмены концерта, Хаски забрался на крышу автомобиля возле ночного клуба и зачитал свой трек "Ай". За исполнением его и поймали сотрудники полиции. 22 ноября городской суд отправил рэпера под арест в Усть-Лабинский спецприемник, признав виновным в хулиганстве. Но положенные 12 суток Дмитрий Кузнецов не отсидел и был выпущен на свободу через три дня.

В то же время, обвинений с него не сняли. Именно этого Алексей Аванесян сейчас добивается путем апелляций. Так он намерен обжаловать вердикт об отказе от медицинского освидетельствования по причине нарушения территориальной подсудности.