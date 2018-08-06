СК побвинил директора реабилитационного центра в смерти актёра Марьянова

Как стало известно журналистам, Следственный комитет предъявил обвинения руководству реабилитационного центра в связи со смерть актера Дмитрия Марьянова.

По имеющимся данным, мужчине вводили данные без предварительных выяснений о наличии каких-либо заболеваний и противопоказаний. Директору учреждение было предъявлено незаконное оказание медицинских услуг, что повлекло по неосторожности смерть человека. Несмотря на многочисленные жалобы на плохое самочувствие и показания для срочной госпитализации, ему продолжительное время не вызывали скорую помощь.

Также стоит отметить тот факт, что Следственный комитет проявил интерес к делу о превышении своих полномочий чиновниками. Их обвиняют в передаче предпринимателям муниципальных водопроводных сетей в долговременное пользование. Арбитражным судом эти контракты были признаны аннулированными, но чиновники снова передали объекты коммерческим организациям. Было заведено делопроизводство в уголовно-процессуальном порядке.

Учащиеся профильных кадетских классов Следственного комитета РФ стали участниками Урока правосудия, который воспроизвел судебный процесс. В его основу легло реальное уголовное дело. В судебном заседании были исследованы доказательства, а также допрошены свидетели. В результате судебного заседания был вынесен приговор.