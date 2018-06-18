В квартире на юге Москвы найдена мумия мужчины

Сегодня, 15:33 \\ Происшествия

Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Она заявила, что в столице обнаружено мумифицированное тело мужчины, которое пролежало в квартире больше года.

 Труп был найден накануне. Следователи осмотрели место происшествия и пока что не выявили каких-либо признаков насильственной смерти, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере происшествия. В настоящий момент известно, что назначена судебно-медицинская экспертиза, а тело направлено в морг. О личности умершего больше года назад мужчины на юге Москвы ничего не сообщается.

О времени смерти найденной мумии мужчины сообщили медэксперты. При этом они подчеркнули, что эти заявления предварительные, точно можно будет сказать только после проведения экспертизы. Сейчас правоохранительные органы проводят тщательную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, необходимо ли возбуждать уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно, что жителю Британии случайно влили в легкие моющее-дезинфицирующее средство. При этом процедура предполагала закачку специальной жидкости с последующим ее выкачиванием, чтобы устранить инфекцию, которая развилась в результате дорожной аварии. Пациент скончался. По факту смерти уже начали проводить расследование.

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Автор - Евгения Чернобаб
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