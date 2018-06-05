В Петербурге дворник-инвалид почти год развращал свою несовершеннолетнюю дочь

Сегодня, 12:03 \\ Происшествия

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов Приморского района задержали мужчину по подозрению совершения сексуальных действий насильственного характера в отношении его 12-летней дочери.

В полицию с обвинениями в адрес своего супруга обратилась 40-летняя женщина, которая сообщила, что с октября 2017 до настоящего момента ее супруг регулярно насиловал их общую дочь-подростка, которая сейчас учится в пятом классе. По словам матери девочки, она узнала об этом только сейчас.

В полиции установили, что предполагаемый 52-летний педофил работает дворником в одной из фармацевтических компаний Санкт-Петербурга и имеет инвалидность второй группы. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге одной из парадных мужчина напал на 13-летнюю школьницу с ножом, после чего надругался над ней и скрылся. Родители ребенка уже обратились в полицию, педофил объявлен в розыск. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Автор - Анна Андреева
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