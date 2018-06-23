Бельгийским врачам выдвинули обвинения в ошибочной эвтаназии

В Бельгии полиция возбудила уголовное дело против троих врачей психиатров по обвинению в ошибочной эвтаназии пациентки, страдавшей от синдрома Аспергера.

Правоохранительные органы начали расследование в отношении врачей, одобривших просьбу об эвтаназии 38-летней пациентки Тины Нис. Процедуру провели ещё в 2010 году, однако семья Тины написала заявление в полицию только спустя 7 лет, обвиняя врачей в многочисленных нарушениях при проведении процедуры и в отравлении. Один из обвинённых врачей заявил о том, что эту ужасно раненную и травмированную семью, в которой мало эмпатии и уважения по отношению к окружающим, нужно остановить.

С 2002 года в Бельгии по закону разрешено проводить эвтаназию психически больных пациентов, подтверждающих, что их мучения «невыносимы и неизлечимы». Эта процедура также легализована и в ряде других стран, таких как: Нидерланды, Канада, Япония, Люксембург.

Ранее, сообщалось о том, как другие бельгийские врачи провели эвтаназию пациента с синдромом Паркинсона, который никогда не выражал намерений уйти из жизни. За него решение об эвтаназии было принято родственниками. В связи с этим в стране прошли акции протеста. Также была проведена проверка специальной комиссией. По результатам проверки принято решение не передавать дело в прокуратуру, однако один из членов комиссии всё же придерживался версии убийства, выражая протест против приостановления дела.