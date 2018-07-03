Насильник угрожал жертве ядовитой змеей, но укушен был сам

Насильник угрожал жертве необычным способом. Китаец Фань склонил женщину к интиму, запугивая ее ядовитой змеей. Но укушен оказался сам. Инцидент с неожиданной развязкой произошел в Китае на юго-востоке страны.

Мужчина по фамилии Фань 21 ноября в г. Фучжоу заманил незнакомую женщину в номер отеля, где проживал. Жертву он принудил к сексуальному контакту. Женщина была вынуждена согласиться к интимной близости, так как мужчина открыто угрожал ей ядовитой змеей. В номере у Фаня их было три особи.

После изнасилования женщина направилась в полицийский участок. Там она заявила о том, что ее заставили заняться сексом под угрозой собственной жизни.

Сотрудники полиции направились в отель. Однако в номере находился уже мертвого насильника. На его теле нашли следы от укуса рептилии. Проверка выявила, что пострадавший мужчина никуда не звонил, чтобы обратиться за помощью и спасти свою жизнь.

Также выяснилось, что одна из ядовитых змей исчезла. Она уползла из номера. Полиции пришлось ее отлавливать. Эксперты установили, что это был южнокитайский многополосый крайт. Данная особь известна тем, что ее яд является для человека смертельным.

Полиция возбудила уголовное дело по факту изнасилования.