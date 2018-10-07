Житель Алтайского края ответит за убийство 13-летней давности

Сегодня, 06:11 \\ Происшествия

Житель Алтайского края ответит за убийство 13-летней давности. В 2005 году за недостаточностью улик подозреваемого не смогли привлечь к ответственности.

 В одном из сел Первомайского района (Алтайский край) в январе 2005 года был обнаружен труп 42-летней женщины. Было установлено, что смерть настала в результате насильственных действий.

Единственным подозреваемым стал сожитель женщины. В отношении содеянного преступления было возбуждено уголовное, которое квалифицировали ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Однако в зале суда обвинение не смогло предоставить достаточное количество улик. Дело вернули на доследование. Позже следствие и вовсе было приостановлено.

Осенью 2018 года (спустя более 13 лет) Следственный комитет РФ по Алтайскому краю вновь возобновил дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Удалось опровергнуть алиби сожителя пострадавшей. Установлено, что пара в злополучный вечер находилась в гостях и употребляла спиртные напитки. По пути домой мужчина избил свою спутницу, в результате чего она скончалась на следующий день.

Обвиняемый до сих пор отрицает свою вину.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Во Владивостоке произошло массовое смертельное ДТП

Утро 25 ноября во Владивостоке началось с трагедии – автомобиль Toyota Allion сбил двух пешеходов, после чего вылетел на тротуар и врезался в дом. Водитель скрылся с места происшествия.

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Не приняли просветителя: полиция не смогла забрать тело убитого дикарями туриста

Как стало известно, правоохранительные органы Индии не смогли забрать тело убитого...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Украинские корабли, нарушившие границу РФ в Азове, были обстреляны и задержаны

Как сообщила служба пограничного управления ФСБ, в Азовском море были задержаны корабли...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ