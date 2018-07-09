В Наро-Фоминске тренер ударил ребенка ногой в голову в качестве наказания за ошибку

Сегодня, 17:42 \\ Происшествия

Инцидент произошел в Наро-Фоминске на детской секции кудо. Тренер слишком жестко наказал ребенка за ошибку, ударив его ногой в голову. Об этом сообщают «Вести».

Известно, что в зале присутствовали родители и снимали тренировку детей на телефоны. После того, как двое девятилетних мальчиков закончили приемы, один из мальчиков ошибочно занял чужой угол, за что тренер Иван Курилко ударил его ногой в голову. Мальчик вместе с мамой тут отправился в больницу. Оказалось, что серьезной травмы нет, только синяк. Мама мальчика решила не обращаться в полицию, однако был договор о том, что Курилко тренировать детей не будет.

Спустя время тренер все же был замечен на Фестивале кудо в столице. Комментируя ситуацию СМИ, он назвал свой поступок «спортивным моментов» и отметил, что родителям не стоит отдавать своих детей в спортивные секции, если они недовольны.

Уполномоченная по делам ребенка Анна Кузнецова, посмотрев видеозапись инцидента, пообещала обратиться в Федерацию кудо, чтобы проверить действия тренера.

В Следственном комитете РФ также решили провести проверку действий тренера. Сейчас следователи работают над сбором всех подробностей происшествия.

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Автор - София Волкова
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