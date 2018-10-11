Семьи из шести человек погибла при пожаре в Псковской области

Огонь охватил частный дом, располагавшийся в населенном пункте Каськово Куньинского района.

Сотрудники Главного управления МЧС Российской Федерации по Псковской области сообщают о случае пожара, который произошел в деревне Каськово. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован 27 ноября примерно в шесть часов утра. Очевидцы позвонили на пульт дежурного пожарной части и сообщили о произошедшем.

По официальным данным представителей экстренной службы, при пожаре погибли шесть человек. Это была семья, состоящая из двух взрослых и четырех детей. Тела всех постепенно нашли во время разбора завалов. Пожар был настолько сильным, что для его локализации и ликвидирования понадобилось довольно много времени. Для выполнения задачи были отправлены пять сотрудников МЧС.

Следователи пока не установили точную причину возгорания, однако предположили, что огонь мог переброситься на вещи и другие предметы из печи. Возможно, имело место неправильное обращение с ней.