В Нижнем Тагиле водителя, который уронил пациентку, приговорили к одному году тюрьмы

Ленинский районный суд Нижнего Тагила озвучил вердикт водителю скорой помощи, который уронил пациентку во время погрузки в медицинскую машину. Через несколько часов после падения женщину признали мертвой.

Водителя зовут Иван Махров. Его приговорили к году тюремного заключения за преступную небрежность и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, а также призвали к штрафу 642 тысячи рублей, которые он обязан выплатить родственникам погибшей. Свою вину водитель отрицает. Об этом заявляет прокуратура Свердловской области.

Согласно данным следствия, трагический случай произошел 30 декабря 2016 года. В тот день у Махрова была поставлена задача перевезти пациентку 1939 года из реанимационного отделения в терапевтическое Демидовской городской больницы. Там ей планировалось сделать компьютерную томографию. В момент погрузки ее в машину, водитель накренил тележку, после чего женщина упала головой и заработала черепно-мозговую травму. Вечером 30 декабря пациентка умерла. Прокуратура также сообщает, что в больницу она попала с диагнозом, который никак не угрожал ее жизни.