В Малайзии финских туристов депортировали за христианскую проповедь

Сегодня, 11:32 \\ Происшествия

Четверо граждан Финляндии были арестованы на территории Малайзии за христианскую проповедь. Об этом пишет Associated Press.

Случай произошел в прошлый вторник в отеле одного из курортных островов архипелага Лангкави. Арестованными оказались двое мужчин и двое женщин. Их возраст составлял от 27 до 60 лет. Кроме депортации их внесли в черный список, после чего им будет запрещен въезд в страну.

Власти Малайзии уже выслали письменное обращение в финское посольство, в котором они пишут о неприемлимости подобного поведения. Как известно, в Малайзии мусульманский народ составляет большую часть населения. Другие религии на территории страны запрещены законом.

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Автор - Константин Никитин
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