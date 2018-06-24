На Италию обрушилось двойное торнадо

Сегодня, 09:52 \\ Происшествия

На Италию обрушилось двойное торнадо. Юг страны значительно пострадал от разгула природного явления.

 В южных провинциях Италии бушевало редкое в природе двойное торнадо. Жители Апулии, Калабрии и Кампании почувствовали всю мощь стихии. Очевидцам удалось запечатлеть на видео страшное буйство торнадо. Две воронки приблизились к итальянскому побережью со стороны Адриатического моря.

В результате прошедшей стихии оказались разрушены многочисленные дома, различные повреждения получили автомобили, большое количество деревьев вырвано с корнем. Инфраструктура прибрежных населенных пунктов пережила серьезное испытание. Кроме того, есть пострадавшие среди людей.

Кадры, которые запечатлели двойное торнадо, опубликовали в Сети.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Титова
Главное за неделю

Во Владивостоке произошло массовое смертельное ДТП

Утро 25 ноября во Владивостоке началось с трагедии – автомобиль Toyota Allion сбил двух пешеходов, после чего вылетел на тротуар и врезался в дом. Водитель скрылся с места происшествия.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Не приняли просветителя: полиция не смогла забрать тело убитого дикарями туриста

Как стало известно, правоохранительные органы Индии не смогли забрать тело убитого...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Украинские корабли, нарушившие границу РФ в Азове, были обстреляны и задержаны

Как сообщила служба пограничного управления ФСБ, в Азовском море были задержаны корабли...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ