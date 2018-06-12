Хайпанули не по-детски: в Красноярске подростки подожгли друга на катке и сняли все на видео

С начала холодов дети в Красноярске очень много времени посвящают зимним забавам, и катание на коньках не стало исключением. Однако поход компании подростков на каток «Рассвет» закончился поджогом одного из школьников и скандалом.

Короткое, но очень «мощное» 13-ти секундное видео, на котором охваченный пламенем подросток с криками катается по льду, а его товарищи снимают все это на телефоны, пытаясь параллельно потушить пламя с помощью огнетушителя, появилось в группе «Я живу в Красноярске» в популярной социальной сети ВКонтакте.

На видео четко видно, как куртка подростка моментально вспыхивает, после чего охваченный пламенем школьник пытается скинуть ее с себя, что у него не очень хорошо получается, так как начинает гореть одежда под курткой. На этом видео обрывается. Судя по тому, что с заявлением в полицию и за помощью к врачам никто не обратился, к счастью, подросток не пострадал.

Как сообщают местные СМИ, молодые люди подожгли товарища ради развлечения, просто захотев «хайпануть».

Ролик мгновенно набрал огромное количество просмотров и вызвал интерес правоохранительных органов. Они быстро установили «героев» неудавшегося кино и вызвали их в ведомство вместе с родителями для профилактической беседы. В данный момент полиция проводит проверку, после сего будет вынесено окончательное решение.

Позже один из участников «хайпового» видео признался, что он очень раз свалившейся на него славе, пусть даже и такой скандальной.