Семь человек погибли из-за ДТП с автобусной остановкой в Китае

Помимо этого, в результате аварии остались также пострадавшие. По официальным данным, таких людей четверо.

Источник в правоохранительных органах Китая сообщает о дорожно-транспортном происшествии, которое во вторник, 27 ноября 2018 года, было зафиксировано на территории города Лэшань. Согласно информации, которую он предоставляет, из-за аварии погибли семь человек.

Обстоятельства крупного ДТП были описаны корреспондентами китайского информационного агентства Sina.com. Группа людей находилась на автобусной остановке, когда ее протаранил легковой автомобиль. В результате также столкнулись несколько автомобилей, которые в тот момент рядом совершали движение.

Через несколько минут на месте появились сотрудники скорой помощи, а также полиции. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в ближайшую клинику. Полиция продолжает уточнять обстоятельства произошедшего.