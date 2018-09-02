В США медведь прошелся по отделению полиции

Сегодня, 07:58 \\ Происшествия

Необычного гостя засняли камеры видеонаблюдения.

В одном из городков Калифорнии в Соединенных Штатах случился интересный эпизод с хищным зверем. Медведь спокойно через двери вошёл в отделение полиции, расположенное вблизи шоссе. Визит косолапого запечатлели камеры наблюдения. Видео с его участием набирает просмотры в сети, и даже было показано на одном из федеральных каналов США.


На видео с камер можно заметить, что медведь достаточно спокойно проходит в коридор, через входную дверь. Хищник не спеша прогуливается вдоль автомата со сладостями, после чего направляется в ближайший кабинет. Через некоторое время, медведь уходит из полицейского участка тем же маршрутом. На камерах видно, как следом за животным выбегают полицейские. Дальнейшие события остались вне поля зрения видеонаблюдения.

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Автор - Антон Словацкий
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