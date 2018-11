В США медведь прошелся по отделению полиции

Необычного гостя засняли камеры видеонаблюдения.

В одном из городков Калифорнии в Соединенных Штатах случился интересный эпизод с хищным зверем. Медведь спокойно через двери вошёл в отделение полиции, расположенное вблизи шоссе. Визит косолапого запечатлели камеры наблюдения. Видео с его участием набирает просмотры в сети, и даже было показано на одном из федеральных каналов США.

UNEXPECTED VISITOR: This bear had no trouble opening the door as it strolled right into a highway patrol office in Truckee, California, checking out the vending machines as it wandered by.



Moments later, two armed officers follow the animal out the door.