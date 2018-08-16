Москвич остался без пальцев из-за взорвавшейся в руке петарды

Сегодня, 13:04 \\ Происшествия

Помимо этого, врачи диагностировали у него осколочные ранения рук, груди, а также бедра.

 Сотрудники Главного управления МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о случае, по ходу которого житель административного центра пострадал из-за взорвавшейся в руке петарды. Согласно информации, которую предоставляет источник, он остался без двух пальцев на правой кисти, а также получил травмы других типов.

Москвич рассказал, что инцидент с ним случился в минувшее воскресенье, когда он прогуливался со своей собакой в поле близ населенного пункта Знамя Октября. Там он нашел неиспользованную петарду и решил ее поджечь. Идея оказалась неудачной - она взорвалась еще до того, как он успел ее отбросить от себя.

Мужчина отметил, что винит в произошедшем лишь себя и говорит, что теперь бы никогда не повторил бы свои действия. Между тем, в полиции проверяют обстоятельства случившегося.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Во Владивостоке произошло массовое смертельное ДТП

Утро 25 ноября во Владивостоке началось с трагедии – автомобиль Toyota Allion сбил двух пешеходов, после чего вылетел на тротуар и врезался в дом. Водитель скрылся с места происшествия.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Хаски обещает возместить ремонт автомобиля, на который забрался в Краснодаре

 Защита рэпера планирует решить конфликт с владелицей мирным путем. Об этом заявил...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Не приняли просветителя: полиция не смогла забрать тело убитого дикарями туриста

Как стало известно, правоохранительные органы Индии не смогли забрать тело убитого...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ