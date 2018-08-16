Москвич остался без пальцев из-за взорвавшейся в руке петарды

Помимо этого, врачи диагностировали у него осколочные ранения рук, груди, а также бедра.

Сотрудники Главного управления МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о случае, по ходу которого житель административного центра пострадал из-за взорвавшейся в руке петарды. Согласно информации, которую предоставляет источник, он остался без двух пальцев на правой кисти, а также получил травмы других типов.

Москвич рассказал, что инцидент с ним случился в минувшее воскресенье, когда он прогуливался со своей собакой в поле близ населенного пункта Знамя Октября. Там он нашел неиспользованную петарду и решил ее поджечь. Идея оказалась неудачной - она взорвалась еще до того, как он успел ее отбросить от себя.

Мужчина отметил, что винит в произошедшем лишь себя и говорит, что теперь бы никогда не повторил бы свои действия. Между тем, в полиции проверяют обстоятельства случившегося.