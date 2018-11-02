Адвокаты настаивают на освобождении насильников дознавателя из Уфы

Правозащитники требуют от суда освобождения Галиева и Матвеева из тюрьмы.

Адвокаты Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, обвиняемых по делу об изнасиловании Гузель Сагитовой, подали прошение об освобождении своих подзащитных из заключения в следственном изоляторе. Адвокаты утверждают о наличии алиби у своих клиентов, поэтому настаивают на прекращении уголовного преследования бывших полицейских.

Несколько дней назад, правозащитники отправили президенту открытое письмо, где описали все подробности уголовного дела. В тексте уделяется внимание тому факту, что органы следствия не проделывают качественную работу и игнорируют важные детали. В конце письма адвокаты обратили внимание на алиби Галиева и Матвеева. Юристы просят более детально рассмотреть факт преступления, потому что 23-летняя потерпевшая в тот день явилась на работу в состоянии алкогольного опьянения, а написала заявление после замечаний от начальства.