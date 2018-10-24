Страшная находка: в Москве нашли части человеческого тела

Следствие выяснило, что фрагменты принадлежали женщине.

25 ноября в юго-восточной части города, на территории парка 850-летия Москвы, случайные прохожие обнаружили останки человека, завернутые в целлофановые пакеты. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, а части тела доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Данную информацию предоставили в Следственном комитете столицы.

Криминалистическая экспертиза показала, что предоставленные фрагменты принадлежали женщине, примерно 60-летнего возраста. По состоянию останков можно говорить о том, что жертву убили несколько недель назад. Обнаружил «ужасную находку» пенсионер, прогуливающийся по парку. Он обратил внимание на странные пакеты, которые были скрыты в водостоке. В них находились части тела и одежда убитой. Пенсионер обо всем доложил охраннику, а тот вызвал полицию. Подробности преступления и личность жертвы устанавливается следствием.