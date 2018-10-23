Армия США применила слезоточивый газ и резиновые пули против мигрантов

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Около 500 человек предприняли попытку силового пересечения американо-мексиканской границы в районе Тихуаны. Попытка провалилась после того, как американская армия применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Мексиканское правительство пообещало вернуть мигрантов из Центральной Америки в установленные для них приюты. министр внутренних дел Альфонсо Наваррете заявил о намерении властей действовать жёстко.

Как стало известно, в ходе инцидента на границе никто не пострадал.

Напомним, со стороны Мексики к американской границе постоянно прибывают сотни беженцев из Центральной Америки, надеясь получить убежище на территории США. Со стороны США введено особое положение, к границе стягивается многотысячный воинский контингент для предотвращения попыток нелегального её пересечения.

Чуть ранее Дональд Трамп призвал мигрантов отправляться домой и пригрозил огнём на поражение.

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