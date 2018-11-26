"Хто не скаче, той москаль!": в сеть попали записи переговоров российских и украинских моряков в Азовском море

В интернете были опубликованы аудиозаписи переговоров украинских моряков, нарушивших ранее территориальные воды РФ, с российскими пограничниками. Призывам о помощи предшествует националистический лозунг.

На записи отчётливо слышно, как российский моряк требует остановиться, включить свет на палубе и выйти с поднятыми руками, ссылаясь на крупнокалиберные пулемёты на борту украинского корабля.

Украинец сообщает, что движется по Керченскому проливу в сторону Чёрного моря, не собираясь предпринимать попыток агрессии, соблюдая существующие украино-российские договорённости. При этом на заднем плане отчётливо слышна реплика «хто не скаче, той москаль!»

Далее слышны крики украинского моряка с призывами о помощи в международной формулировке «мэй дэй». Также он сообщает о наличии лежачих раненых на борту

Российский военнослужащий требует всем на судне поднять руки вверх и обещает отрыть огонь на поражение, если не будут выполнены законные требования российской пограничной службы. Чуть позже российский моряк справляется о количестве раненых. На этом запись заканчивается.

К сожалению, пока не известно, насколько можно доверять данной аудиозаписи.

Как сообщалось ранее, утром 25 ноября три украинских военных корабля незаконно вошли в Азовское море, игнорируя требования российских пограничников. Впоследствии все корабли были задержаны.