Украинские корабли, нарушившие границу РФ в Азове, были обстреляны и задержаны

Как сообщила служба пограничного управления ФСБ, в Азовском море были задержаны корабли военно-морского флота Украины, нарушившие территориальные воды России. С целью задержания произведено столкновение судов и применено огнестрельное оружие.

Три корабля украинского флота, нарушившие границу РФ, задержаны. Троим пострадавшим украинским моряка оказана медицинская помощь, здоровью ничто не угрожает.

Как сообщалось ранее, утром 25 ноября три корабля ВМФ Украины - "Никополь", Бердянск" и "Яны Капу" - нарушили морскую границу РФ и направились к Керченскому проливу. Как сообщили в пограничном управлении ФСБ, на законные требования российских властей украинские корабли не отреагировали, также было о совершении ими опасных манёвров. Как известно, корабли ВМФ Украины совершали переход из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ подчеркнули, что Украина хорошо знала правила прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ, так как процедура мирного прохода кораблей осуществлялась ими ранее.

Позднее стало известно, что из порта Бердянск в сторону Керченского пролива выдвинулись ещё два украинских бронекатера проекта "Гюрза", но впоследствии развернулись и пошли другим курсом.

Власти РФ резко осудили провокационные действия Украинских кораблей в Азовском море, назвав их "морским терроризмом". Вследствие инцидента с украинскими кораблями Керченский пролив был закрыт для прохода гражданских судов.