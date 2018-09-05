Землетрясение в Иране: есть жертвы

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По предварительным данным при землетрясении в Иракском Курдистане один человек погиб и более 550 пострадали.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что 25 ноября землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 148 километрах северо-восточнее Багдада и в 101 километре от иранского города Илам. Очаг был зафиксирован на глубине 40 километров.

Самые сильные разрушения получили города: Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе. Иранские СМИ передают, что в результате землетрясения были ранены 43 человека, при этом один из них скончался в больнице, пишет РИА "Новости".

23 группы спасателей в настоящее время ликвидируют последствия разрушительного катаклизма.

В прошлом году на ирано-иракской границе землетрясение унесло жизни более 300 жителей провинции Керманшах.

Напоминаем, что за последние сутки землетрясения зафиксированы в Краснодарском крае и в Алматинской области с магнитудами 4,3 и 2-3 баллов соответственно. Данных о пострадавших в этих регионах не поступало.

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