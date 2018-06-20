Решили "прибарахлиться": в Киеве неизвестные обокрали супругу бывшего премьера Украины

Сегодня, 21:39 \\ Происшествия

Как стало известно, в Киеве неизвестные обокрали супругу бывшего премьера-министра Украины. Преступники выкрали личные вещи Марины Кинах из машины оставленной на стоянке машины, в том числе большую черную сумку, которую женщина просит вернуть за значительное вознаграждение.

Правоохранительные органы отметили то, что потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. На месте происшествия работали оперативники, в настоящее время они просматривают видео с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Также стоит отметить тот факт, что у спикера Генпрокуратуры Украины украли бутерброды в метро. Данную информацию он сообщил на своей странице в социальной сети. Он добавил, что это, возможно, кому-то спасет жизнь. Ранее сообщалось, что украинский бутерброд из ржаного хлеба и сала подорожал за последний год на 42%.

Над оккупированным городом на Донбассе подняли флаг Украины. Силы специальных операций под прикрытием пехоты и при взаимодействии с саперами взяли под полный контроль населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге. Сообщается, что подготовка к данной операции была достаточно продолжительной.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Два любимых вертолета Путина улетели из Кремля с грузом, похожим на тела

 Военная техника взмыла над центром Москвы и скрылась в направлении станций Кузнецкая и Новопавелецкая. Многочисленные очевидцы успели запечатлеть её на камеры и опубликовать в социальных сетях.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Во Владивостоке произошло массовое смертельное ДТП

Утро 25 ноября во Владивостоке началось с трагедии – автомобиль Toyota Allion сбил двух...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Хаски обещает возместить ремонт автомобиля, на который забрался в Краснодаре

 Защита рэпера планирует решить конфликт с владелицей мирным путем. Об этом заявил...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ