Во Владивостоке произошло массовое смертельное ДТП

Утро 25 ноября во Владивостоке началось с трагедии – автомобиль Toyota Allion сбил двух пешеходов, после чего вылетел на тротуар и врезался в дом. Водитель скрылся с места происшествия.

По словам очевидцев, трагедия произошла на улице Светланской, где седан Toyota Allion, двигавшийся в сторону центра города, сбил двух мужчин, которые переходили дорогу в неположенном месте. Однако некоторые жители Владивостока утверждают, что пешеходы двигались по тротуару и не нарушали правил дорожного движения. В итоге один из них погиб на месте, а второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи.

После того, как автомобиль наехал на пешеходов, он врезался в припаркованный Toyota Prius, а после этого вылетел на тротуар и врезался в дом. Удар был такой силы, что Toyota Prius «отлетала» от места столкновения на внушительное расстояние, врезавшись в хэтчбэк Toyota Vitz. По факту происшествия начато расследование. Сбежавший водитель объявлен в розыск.