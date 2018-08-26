В Балашихе загорелся строительный рынок «Никольский»

Сегодня, 10:47 \\ Происшествия

Огонь распространился на площади в 450 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 59 спасателей.

В подмосковной Балашихе загорелся строительный рынок «Никольский». По информации, пожар случился в ангаре, который предназначен для хранения стройматериалов. Строительный рынок «Никольский» расположен на Носовихинском шоссе.

В Сети уже появилось видео, на котором показаны клубы дыма, идущие от горящего ангара. Авторы ролика, снявшие пожар, опасались приближаться к горящей конструкции. Судя по всему, они боялись, что огонь может стать причиной взрыва.

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что на место пожара уже прибыли пожарные оперативной группы Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона. К данному моменту известно, что в тушении пожара задействованы 59 спасателей и 17 единиц спецтехники. По каким причинам произошло возгорание и что стало причиной пожара – пока что остается неизвестным. Также пока что не уточняется информация о возможных пострадавших.

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Автор - Анна Пушкина
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