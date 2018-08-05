В Петербурге неизвестный прошел по канату над каналом Грибоедова

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Инцидент произошел вчера вечером. Однако несмотря на то, что он привлек внимания большого количества местных жителей и сорвал аплодисменты, ему все же пришлось сесть в полицейскую машину.

 Очевидцами необычного события стали горожане, которые решили в субботу вечером прогуляться по набережной канала Грибоедова в Петербурге. Молодой человек принес с собой канат, протянул его через водоем и принялся преодолевать расстояние более 30 метров. Мужчина смог сделать это всего за несколько минут. Свидетели, следившие за представлением, пришли в восторг.

Однако не все разделяли восхищение петербуржцев. Местные стражи порядка остались совсем недовольны поступком горожанина. После того, как канатоходец достиг противоположного берега, его тут же посадили в полицейскую машину. Однако позже молодой человек рассказал, что он с друзьями просто решил «походить в интересном месте», отметив, что представители правоохранительных органов как всегда отличались доброжелательностью. Тем не менее, несмотря на то, что экстремала посадили в автомобиль, его очень быстро отпустили, не составляя никаких протоколов.

Позже удалось выяснить некоторую информацию мужчины, который скрасил самый обычный петербургский вечер местных жителей. Им оказался 27-летний Александр Грибанов. Он является промышленным альпинистом с четырёхлетним стажем.

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Автор - Евгения Чернобаб
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